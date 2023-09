Az akkori tömegközlekedéssel a piaci árusok nem juthattak be a városba, ezért a környékbeli településekről lovaskocsival hozták be az árut piacnapokon. Az eladó elfoglalta a helyét a piacokon, társa pedig egy beszálló vendéglőben várta a piac végét a hazainduláshoz. A beszálló vendéglőket úgy építették, hogy néhány kiadó szobájuk is volt, és a lovaskocsikkal az udvarra be lehetett hajtani, a lovakat itatni lehetett. Sok ilyen volt Pécsett, azonban ezek már lebontásra kerültek, mára pedig már az egyik ilyen lebontott vendéglő helyére épített magasház is parkká változott.

Az Aranybika az egyik, eredeti formájában megmaradt, igényesen megépített, ma már üresen álló beszálló vendéglő. Tekitsük műemléknek, most még megmenthető!

