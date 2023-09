Terápiás céllal vettem egy törpeuszkárt. Idősebb hölgy vagyok, a gyerekek kirepültek, egyedül élek – a kutya abban segít, hogy ne érezzem magam magányosnak, viszem magammal mindenhova. Az eb hét hónapos, és csupán kétkilós. Azért, hogy buszon is tudjak vele kényelmesen utazni, vásároltam egy hordozót, ami olyan, mint egy sporttáska. Múlt szombaton is ebbe tettem a kutyát, hám is volt rajta, póráz is, szájkosár is volt nálam, és vártam a megállóban a helyi járatra. Jött is egy elektromos busz, alig voltak rajta néhányan. Felszálltam, erre a sofőr közölte, hogy probléma van a kutyával. Nem értettem, mire gondol, hiszen a kis állat a táskaszerű hordozóban békésen ücsörgött. A gépkocsivezető azt mondta, a cipzárt húzzam be, hogy az eb feje ne lógjon ki. Majd folytatta: Ha leülök, akkor se nyithatom ki a táskát. Erre mondtam, hogy a rekkenő hőségben, ha leülök, a cipzárat el fogom húzni, hiszen csak a fejét tudja kidugni rajta.

Hangsúlyozom! Nem krokodilt szállítottam, hanem egy kicsi, barátságos törpeuszkárt. Többször utaztam vele már így helyi járaton, és nem volt probléma.

A kekeckedő sofőr azt is mondta, hogy csak kemény hordozóban szállítható az eb. Ezt se nagyon értettem. Hiszen ami nálam volt, az is egyfajta hordozó, ami abszolút biztonságos. Végül a buszvezetőnek azt mondtam, hogy jó, akkor ne vigyen el! Ő így is tett. Én leszálltam, ő az ajtót becsukta és elviharzott.

Megnéztem az utazási feltételeket: az előírásoknak megfelelően szállítottam a kutyát. Mi volt a probléma?!

