Más a következőt írta: - Jóllehet a nyárnak már vége van, a hőmérséklet mégse az őszt idézi. Aminek egyrészt örülünk, viszont bosszúságot is okoz, nagyon sok ugyanis még mindig a szúnyog, legalábbis Kertvárosban ezt tapasztaljuk. Idén az önkormányzat későn is kezdte meg a szúnyogok irtását - bizonyára többen emlékszünk még azokra a napokra, amikor nem lehetett az udvaron, az utcán megmaradni a vérszívók miatt - és ezek szerint a hatékonysággal is akad probléma. Reméljük, jövőre jobban sikerül a művelet!