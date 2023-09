Trágyaszag! Ugyan már! Többen hangot adtak a Postabontás rovatban felháborodásuknak, hogy néhány napja ismeretlen eredetű bűz terjengett Pécs bizonyos részein. Eszembe jutott, hogy akik most panaszkodnak, azoknak a szülei, nagyszülei, vagy gyerekkorukban talán ők maguk is még saját maguk kotorták a trágyát a tehénistállóban, vagy a disznóólban. Most meg finnyáskodnak egy kis természetes bűzhatás elviselése miatt.

A trágya hasznosítása a talaj termőképessége fenntartásának a legtermészetesebb módja, és bizony mégis szerencsésebb a városhatárnál termőföldeket fenntartani, mint ipari parkokkal telezsúfolni a környéket, ahogy az Malomvölgynél történt.

Vicces belegondolni, hogy a trágyaszag ellen felszólaló városlakók talán más esetben pedig éppen gyűjtögetik kutyájuk ürülékét a parkokban, játszótereken.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.