A kukák mellett, vagy az erők mentén felhalmozódott lomokra panaszkodtak többen is a DN sms rovatában az elmúlt napokban. Szerintem nem kell csodálkozni azon, hogy vannak, akik ezt a megoldást választják - kényszerűségből -, hogy a feleslegessé vált dolgaiktól valahogy megszabaduljanak. Mindezt a következők miatt gondolom: Komlón szeptemberre hirdették meg a lomtalanítást, városrészenként eltérő időpontokban. Erről hirdetményben tájékoztatták a lakosságot. Eddig nem is lenne semmi gond, viszont mellékeltek egy felsorolást is, hogy mi az, amit nem szállítanak el, tehát tilos kitenni a kuka mellé. A rendkívül hosszú lista szerint többek közt se fém-, se bio-, se szelektíven gyűjthető papír, műanyag, vagy üveg, se háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, illetve azok alkatrészei stb. nem kerülhetnek ki. Feltettem magamban a kérdést: akkor vajon mi az, amit lomtalanításkor elszállítanak? Arra jutottam, hogy szinte csak a feleslegessé vált bútorok, lakberendezési tárgyak, konyhai eszközök azok, amik legálisan kihelyezhetők, és amit biztosan el is visznek.

Mindez pedig oda vezet, hogy sokan nem törődnek azzal, hogy mit szabad, és mit nem. Kitesznek mindent, amit egyébként a heti rendszerességű hulladékszállítás során nem visz el a szolgáltató. Így kerülnek vécécsészék, zuhanytálcák, festékesvödrök, kiszuperált monitorok, számítógépek a kukák mellé, bízva abban, hogy mégiscsak felpakolják a lomtalanítás során az autóra, vagy ha a szolgáltató nem, akkor a lomisok, akik ilyenkor előszeretettel járják a várost, elviszik.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.