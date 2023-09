Azt gondolná az ember, hogy a hulladéklerakó arra való, hogy a szemetet, ami nem tehető be a társasházi konténerbe, vagy családi házaknál a gyűjtőedényekbe, illetve a szelektív kukákba, azt ott leadjuk. Ami nem kevés fáradság: be kell pakolni az autóba, oda kell menni, ami idő is, költség is. Felfoghatatlan, hogy a szemetet nem veszik át.