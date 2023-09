Nem értjük, ha valami ennyire elhibázott, akkor legalább a még el nem kezdett utolsó tömb építését miért nem lehet leállítani a kiadott engedély utólagos módosításával. Mivel egyre kijjebb húzódik az építkezés, az elkövetkező két évben állandósulni fognak a közlekedési problémák a Felsőmalom utcában, hiszen a daruk, betonkeverők, építőanyagot szállító teherautók már csak – az amúgy is keskeny – úttest kellős közepén tudnak megállni, ezzel káoszt és feltorlódott autósort okozva. Naponta halljuk az ideges sofőrök dudaszóval kísért reklamálását, néha veszekedését a semmiről nem tehető munkásokkal. És ez így fog folytatódni még legalább másfél-két évig! A már korábban a Postabontásban megjelent olvasói levelekben leírt problémákról, panaszokról nem is beszélve!

Ha már a vállalkozónak nem volt annyi józan belátása, hogy ennyire nem lehet egy telket beépíteni, akkor legalább az engedélyt kiadó „szakembereknek” lehetett volna. De nekik se volt! Ami a Felsőmalom utcában építkezés címén zajlik, az enyhén szólva is botrányos.

