Pécsett, a Dugonics utcában lakom. Évtizedek óta probléma, hogy a Dugonics utca felső szakaszának, de főleg az Erzsébet utcának az összes csapadékvize nagy esőzéskor 15-20 centi magasan folyik a járdán, mosva a házam északi falát. Évek óta próbáltam önkormányzati képviselőnk, P. Horváth Tamás segítségét kérni a probléma megoldására – eredménytelenül….Most már hónapok óta zajlik az utcáinkban a „tipikusan magyar-módi” víz- és szennyvízcső csere – nem is ezzel akarnék foglalkozni, habár lenne ehhez is mondanivalóm. Hanem ezen vezetékek felújítása, cseréje után elkezdték a járda javítását is, amire bizony igencsak ráfért már a felújítás. Érthetetlen módon azonban a járdán csak bizonyos „bekrétázott” részeken cserélték ki a szegélyköveket. Pont az én házam előtt, ahol nagy esőzésekkor mint egy patak, úgy folyik a víz, semmiféle járdajavítás, szegélykő-csere (netán a szegélykő megemelése) nem történik.