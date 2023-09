– Autógumi, vécékagyló, egyéb lomok. Mindez a Rókus utcában, a szeméttárolók mellé dobva. Ez a látvány fogadja az arra közlekedőket. Miután másutt a környéken nem látni hasonló szeméthegyeket a kukáknál, vélhetően nem mostanában lesz lomtalanítás - osztotta meg tapasztalatait olvasónk. - De ha még a napokban is lenne, akkor is tudható, hogy gumiabroncsot az autógumit és a vécécsészét biztosan nem szállítják el - erre mindig fel is hívja a figyelmet a szolgáltató. Kíváncsi vagyok, mikor fog ez a szeméthegy eltűnni. A közterület-felügyelet meg talán megtalálja a szemét tulajdonosát, aki bizony büntetést érdemelne – tette hozzá.