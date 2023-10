- A házak előtti járda rendben tartása nem csak télen feladata a tulajdonosoknak, hanem az év minden szakában. Nem csak arra kell ügyelni, hogy ha jön a fagy, ne csússzanak el a járókelők, hanem most, amikor itt az őszi, esős idő, a falevelek összesöpréséről is szükséges gondoskodni. Ezt nem csinálja meg senki helyettük. Felesleges a közmunkásokra várni. Az eső áztatta falevelek is vannak olyan veszélyesek, mint a jegesedés - osztotta meg gondolatait olvasónk.

Más a következőkről számolt be: - Az ablakból kinézve láttam, hogy a szombati szép napsütéses időt kihasználva a szomszéd tömbház lakói összegereblyézték az épület körül a járdára lehullott leveleket, majd zsákokba gyűjtve a kuka mellé tették. Egy jó lakóközösség így gondoskodik a környezete szépségéről. Példamutató.