- Siralmas állapotban van a Domus parkolója melletti játszótér - panaszolta előfizetőnk. - Amíg kicsik voltak a gyerekeim, rendszeresen jártunk ide, mivel a közelben lakunk. Akkor se volt mindig minden eszköz rendbe téve, és a tisztasággal is voltak gondok, de azért jól el lehetett tölteni itt a szabadidőt. Azóta eltel néhány év, és a minap arrafelé vezetett az utam. Egészen elképesztő látvány fogadott. A homokozóban nő a fű, a játékokon hajléktalanok tanyáztak, és a kerítés is ki volt dőlve. Nem csoda, hogy senki nem is használja ezt a játszóteret, pedig igény biztos lenne rá. Mi az akadálya annak, hogy használhatóvá tegyék? Nem hiszem, hogy ez pénz kérdése - adott hangot nemtetszésének olvasónk.