Ez tette fel az "i"-re a pontot, hogy szóvá tegyem: a kerti hulladékok égetését nem szabadna megtiltani. Mert az egyfajta fertőtlenítő tevékenység is. Amikor elégetjük a leveleket, gallyakat, stb., akkor ezekkel együtt a kártevőket is megsemmisítjük. Többek közt a poloskákat is. Ha elmarad az égetés, itt a következmény: rengeteg a poloska, láthatjuk hiszen most kezdenek behúzódni a lakásba.

A komposztálás is jó dolog, a lomb, az apró ágak, egyéb kerti hulladékok oda valók, és hasznos is, hiszen kiváló földet kapunk, amit aztán hasznosítani lehet. De a diófalevelet, a nagyobb ágakat nem lehet a komposztba tenni.