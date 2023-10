Márpedig a parkolóhely hiánya bizony kellemetlenségeket szül. Egyik alkalommal a Bajcsy Zsilinszky utcában álltam meg - három taxi számára van ott kijelölt hely, viszont akár öt autó is elfér. Gondoltam, beállok a droszt legszélére, hiszen még így is három nagyobb taxi le tud parkolni. Az egyik taxis azonban nem így gondolta. A vásárlás végeztével arra értem vissza, hogy olyan közel állt az autómhoz, ami lehetetlenné tette, hogy elinduljak. Nagyon felháborodtam, hiszen úgy gondolom, hogy ha én szabálytalankodok is, akkor sincs a taxisnak joga ahhoz, hogy bármiben is korlátozzon, hogy „bezárjon”.

Sokáig álltam ott a feleségemmel együtt, tanácstalanul, mikor egy idősebb taxisofőr odalépett hozzánk, és felajánlotta, hogy megkeresi a kollégáját, akinek az autója miatt mozdulni nem tudunk. A sofőrt a csarnokból elő is kerítette. Mondtam neki, hogy ez bizony nagyon csúnya dolog, amit tett. Ő nem szólt semmit, csak odébb állt, így el tudtuk hagyni a helyszínt.

Mindeközben egy másik taxisofőr is odalépett hozzám, és szóban nekem támadt, hogy milyen alapon állok én meg a droszton az autómmal. Elmondtam az érveimet, amire az volt a válasz, hogy rendőrt hív. Amire végülis nem került sor, bár lehet, hogy az lett volna a jó megoldás.

Az eset kapcsán azon is elgondolkodtam, hogy a vásárcsarnok körül miért van szükség ilyen sok taxiállomásra? Hiszen több is van belőle az épület körül. Miért nem alakítottak ki helyettük mozgáskorlátozott parkolót? Arra nagyobb szükség lenne.

