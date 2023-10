Sajnos az őrület tovább fokozódik a környékünkön, a Lánc utcánál. A lakásaink tövébe telepítették az óriáskereket, hiába tiltakoztunk ellene már a legutóbbi alkalommal is. Hétfőn pedig, a munkából hazafelé menet, este tíz órakor arra lettem figyelmes, hogy a szemközti zöldterületen is megjelentek a kamionok. Ahogy elnéztem, vurstlit, vagy nem is tudom minek nevezhető vidámparkszerűséget, bazárt telepítenek ide megint.