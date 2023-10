Gondolok itt arra, hogy ezekben a beállókban nagyon kevés az ülőhely. Jó, hogy a fedett építmények védenek az eső, a szél, az időjárás viszontagságai ellen, nyáron pedig árnyékot adnak, de sokkal kényelmesebb lenne, ha várakozás közben le is tudnánk ülni. Mert nem mindenki képes hosszú percekig ácsorogni. És bizony az ülőhelyek sokszor foglaltak. Van jó példa is a városban: a patacsi városrészben egy cég nemrég építette meg modern központját, és hozzá buszmegállót is kialakított. Ennek teljes hosszában ülőhelyek várják az utasokat. Ezt a mintát kellene követni, és akkor valóban lenne értelme a buszvárók felújításának.

