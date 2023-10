Más is hasonló tapasztalatokról számolt be. - Ha valamit akciósan árulnak, akkor elvárható lenne, hogy legyen belőle bőven készleten. Hiszen számítani lehet az emelkedő igényekre. A tapasztalat az, hogy ha kifejezetten egy adott, előre meghirdetett akciós áru miatt térek be a boltba, akkor azt nem találom, mert már elfogyott. Lehetetlen, hogy mindig csak én járok ennyire szerencsétlenül! Meggyőződésem, hogy az árukészlet mennyisége a problémás - osztotta meg véleményét előfizetőnk.