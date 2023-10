Többen mondtak véleményt a boltokban idén is tapasztalható, „előrehozott” karácsonnyal kapcsolatban. Tele vannak már a polcok mikulásfigurákkal, a szaloncukrok kínálata is napról napra szélesebb, és az ünnepi díszek is már kaphatók. Még szerencse, hogy nem kezdték el karácsonyi díszbe öltöztetni az üzleteket.

Mindez azt eredményezi, hogy a családban a kisgyerekeket igyekszünk távol tartani a boltoktól. Ennek több oka is van. Egyrészt illúzióromboló, amit most ott látnak - mire elérünk karácsonyig, beleunnak, eltűnik a varázs. A másik pedig, hogy nehezen lehet a kicsiknek megmagyarázni, hogy az üzletekben ugyan már kaphatók a hívogató édességek, amit majd a Mikulás hoz, csak, hát addig még sokat kell várni.