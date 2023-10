Felháborítónak tartom, hogy még ebben a sok embert próbára tevő nehéz gazdasági helyzetben is nyerészkedni próbálnak egyesek a tűzifa eladással és leszállítással. A DN-ben is olvastam, hogy volt olyan, hogy a szórólapon EUTR-azonosítóval, nevekkel, telefonszámokkal, a hatóságinál minimálisan magasabb árakkal és évtizedes tűzifa-kereskedelmi tevékenységre való hivatkozással próbálták megnyerni a vásárlók bizalmát. Amikor azonban az árut házhoz szállították, annak mennyisége kevesebb volt, mint amiben korábban megegyeztek, és ráadásul nem is olyan minőségű fát hoztak, mint amilyet megígértek. A hatósági próbavásárlást követően kiderült: a szórólapokon olvasható azonosítók mind hamisak voltak. A csalók adatai felkerültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogszerűtlen hirdetéseinek sorába.