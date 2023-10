Sokszor szidják az egészségügyet, de észre kell venni, hogy nagyon sok a pozitívum - írják olvasóink.

- Vérvételre kellett mennem a minap – reggel voltam a szakrendelőben, és pár óra elteltével már meg is kaptam a leletet, online. De ugyanezt tapasztalom röntgen esetében is, ami hatalmas dolog – régebben ilyenről álmodni se mertünk. A gyógyszerek felírásával kapcsolatban is hatalmas a fejlődés – míg pár éve receptekért szaladgáltunk az orvoshoz, majd onnan a patikába, addig mindez ma mindössze egy telefonnal elintézhető, a „felhőbe” kerülő recepteknek hála - osztotta meg tapasztalatait olvasónk.

Más a következőket írta: - Okos orvos - okos beteg - okos patika között rutin kapcsolat az okostelefon. Kétirányú bizalmi kapcsolat esetén a rendszeresen szedett gyógyszerem e-receptre kérésekor stabil állapotomat közlőm, majd megtekintem az egészségügyi felhőmet. Ezután irány a patika, ahol szintén örülnek a tájékozottságomnak. A mai hetvenesek már nem ijednek meg a @-tól vagy a Vibertől. Ez a járvány pozitív hozadéka.