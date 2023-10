Bő tíz évvel ezelőtt adták át az M6-os autópályát. Most, ha Budapestre utazunk, sok helyen látni, hogy javítások zajlanak. Komoly munkálatok. Szerintem ennyi idő alatt egy sztrádának nem szabadna ilyen rossz állapotba kerülnie. Ráadásul azt se lehet mondani, hogy olyan hatalmas forgalmat bonyolítana le. Sőt! Néha egészen kihaltnak tűnik – remélhetőleg most, hogy lesz a pályának folytatása, ebben is lesz jelentős változás.