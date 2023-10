Én például csak bottal tudom elhagyni az otthonomat, mozgásszervi problémáim miatt. Amíg azonban a szomszédaim nem takarítják el a járdát a házuk előtt, nem nagyon tudok itthonról elindulni. Nekem szerencsém van, a gyerekeim segítenek mindenben, így a ház körül is ők tartanak rendet. Miután a szomszédaim is idősek, az portájuk előtt is felsepertek - könnyítve ezzel az én életemet is. Az a kérdés, hogy ha valakinek nincs ilyen segítsége, de szintén idős, mozgáskorlátozott, mint én, az hogy oldja meg a járdatakarítást? Az önkormányzat vajon tud ebben segítséget nyújtani?

