Naponta hallani, olvasni arról, hogy a bankkártya adatokat a gyanútlan ügyfelektől félrevezető sms-ekkel, e-mailekkel kicsalva jutnak banki adatokhoz, majd a bankszámláról jogosulatlanul pénzhez a csalók.

A közelmúltban sajnos én is pórul jártam: úgy törték fel a bankkártyámat, hogy beregisztráltak helyettem egy másik eszközről és a pénzemet egy pénzügyi alkalmazás számlájára továbbították. Az érdekesség, hogy nekem ezen a platformon számlám soha nem volt, senkinek nem is utaltam korábban ilyen számlaszámra - tulajdonképpen egyáltalán nem is ismerem ezt a rendszert - , a bankkártya adataimat se adtam ki soha senkinek, és az érintős telefonos fizetést se használom soha. A tranzakciónak utánajártunk, és beigazolódott, hogy az adott napon semmilyen vásárlás nem történt. Mindezek után azonban a számlavezető bank mindenféle kifogásra hivatkozva elutasítja a panaszomat, a jóváírásra nem látnak lehetőséget.

Mindez azt jelenti számomra, hogy még a bankban sincs biztonságban az ember pénze, hiszen, ha ilyesfajta probléma adódik, a pénzintézet nem védi meg az ügyfeleit.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.