Már egy ideje fizetősek egyes élelmiszerdiszkontok parkolói - legalábbis a tarifákról tájékoztató tábla szerint csak az első óra ingyenes és csak a vásárlók számára, azt követően fizetni kell, nem is keveset. Van olyan üzlet Pécsett, ahová eddig a nap szinte bármelyik szakában mentem, nem találtam szabad helyet. Ez alól kivételt csak az esti órák, a zárás előtti időszak jelentett. Legalábbis az én tapasztalataim szerint. Igaz, hogy ez valóban egy forgalmasnak mondható bolt, de több dolog is van, amit nem értek a parkolási nehézségek kapcsán. Ha csak egy óra parkolás van ingyen, akkor hol van a parkolóőr, aki ellenőrzi, hogy ki, meddig áll autójával az adott helyen. És nézi -e valaki, hogy ki a vásárló és ki nem az? Miután ugyanis a közelben oktatási és egészségügyi intézmények, társasházak is találhatók, meggyőződésem, hogy a parkoló egy jelentős részét nem a bolt vásárlói foglalják el. Még azt is feltételezem, hogy sokaknak megéri itt parkolni - a drágának mondható díj ellenére is - két-három órán át, ha a környéken máshol nem találnak szabad helyet. Viszont szerintem az a realitás, hogy itt a parkolásért, a kihelyezett tábla ellenére senkitől nem kérnek pénzt. Vagy vannak esetleg valakinek ezzel ellenkező tapasztalatai?

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.