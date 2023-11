Mindez meglátásom szerint vélhetően a hanyag munka miatt, mert a gondos cement-ágyban az acélszerkezet csomópontjai nem korrodálódnak. Illetve még a szenes hőerőmű kéményéből kiáramló – kéntelenítő berendezés hiányában – kénes gáz is hozzájárulhatott a folyamathoz, amely az esővízzel keveredve okozta a savas esőt, és ez ártott az épület szerkezetének. Mielőtt a Szivárvány Gyermekház kilakoltatásra sor kerülne, jó lenne talán több szakértői véleményt is meghallgatni. Például horvát szakemberekét, a szomszédos országtól vettük ugyanis át az IMS technológiát. Arra sem emlékszem, hogy történt-e beavatkozás ezeknek az épületen kívüli csomópontoknak a hegesztéssel történő megerősítésére. A panelházak pedig még ma is állnak a benne lakók legnagyobb megelégedésére.

T. F. , a Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Egyesületének volt elnöke

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.