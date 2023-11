Érdekes, hogy szakemberek, akik nap mint nap ezzel foglalkoznak nem tudnak egy olyan aszfaltot készíteni, ami egy síkba van az előzővel, így igazi hullámvasútra kell készülni ha arra járunk. Ha már valamit csinálnak, akkor nem lehetne normálisan? Sokkal egyszerűbb lett volna felbontani az egész sávot és azt újra betonozni, mint csak feltörni és kiásni belőle 50-60 centit.

A poén az egészben már csak annyi, hogy vannak részek, amivel pár hete végeztek, de már be van törve, omolva. Ha valaki ezekbe a lyukakba véletlen belehajt - ahogy én is tettem egy figyelmetlen pillanatban - azonnal viheti is szerelőhöz az autóját.