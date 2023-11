Október 26-án a nagy mennyiségű esőzés következtében immár sokadszor öntötte el a víz a Dugonics utcai társasházunkat. A nem megfelelő vízelvezetés okozza a problémát, amit már több alkalommal jeleztünk az illetékesek felé, kérve a helyzet megoldását. Intézkedés azonban sajnos nem történt.

Ez év augusztus 23-án Pécs polgármesteréhez fordultam levélben a lakóközösségünk nevében, részletesen vázolva az elkeserítő helyzetet, választ, vagy bármiféle reakciót azonban a panaszunkra nem kaptunk. A városvezetőnek címzett levelemben leírtam, hogy évek óta óriási problémát jelent a hegyről lezúduló esővíz, amely a társasházunkkal szemben, a szemközti házak között van kivezetve az utcára. Többször megtörtént már, hogy 50-70 centiméteres ár zárta el a bejárati ajtót, vagy benyomta azt, aminek következtében a lépcsőházunk megtelt vízzel, egészen a teremgarázsig. Ami azt jelenti, hogy ilyen esetben a lakások gyakorlatilag megközelíthetetlenné válnak. Vázoltam a polgármester úrnak azt is, hogy komolyabb esőzések alkalmával a teremgarázsba nem csak a lépcsőházi ajtón, hanem az utcai falon lévő szellőzőnyílásokon is ömlik be a víz, használhatatlanná téve az elektromos szellőzőrendszert. Ami életveszélyes helyzetet jelent.

A házba áramló esővíz miatt az épület is károsodik, miután az udvarra nyíló rácsos vaskapun át is ömlik a víz a belső udvarra, ahonnan csak a ház alá szivárogva tud távozni - a falak repedezése már látható. Extrém esetben - amire volt már példa - az udvarra érkező áradat eléri a lépcsőházi ajtót, majd folytatja útját a földszinti lakásokba.

Természetesen egyeztettünk szakemberekkel is a megoldás érdekében. Többek közt javasolták, hogy a ház előtti járdán a hatalmas szintkülönbséget - amely nem csak balesetveszélyt, de szabad utat is enged a víz számára - egy korláttal ellátott lépcsősorral kellene megszüntetni. Ami védvonalként szolgálna a kitóduló vízzel szemben, illetve a gyalogosoknak is segítségére lenne. Hiszen az óvodába sokan sétálnak errefelé, és idősek is laknak szép számban a környéken, akiknek a lépcső megkönnyítené a közlekedést. Mindemellett egy 50 centi magas, egészen a sarokig húzódó járdaszegély megépítését is javasolták a szakemberek.

A megoldás tehát elméletben megszületett, már csak a megvalósítás lenne hátra. De amíg az illetékesek megkeresésünkre nem reagálnak, tehetetlenek vagyunk. Csak reménykedünk, hogy nem jön nagyobb eső megint. Pedig itt az ősz, a csapadékos időjárás - a nem megfelelően elvezetett csapadékvíz teljesen tönkreteszi az otthonainkat. Kérjük a város vezetőit ezúton is, hogy segítsenek a probléma megoldásában!

