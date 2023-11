Sajnos én is nagyon sokszor tapasztalom, hogy a helyi járatokon rendkívül kellemetlen szag terjeng. Szeretném azonban mindenki figyelmét felhívni arra, hogy ezt a jelenséget nem szabad kizárólag a lumpen elemekre fogni.

Ha ugyanis a jármű valamennyi ajtaját és ablakáét becsuknánk, és nem lenne senki az utastérben, akkor is terjengene a bűz. Az üléseken lévő szövet miatt. Mert azt nem lehet rendszeresen alaposan kimosni, leakarítani – a szagokat a textil magába szívja. Ellentétben például a villamosokkal, ahol az ülések műanyagból készültek, így akár egy erős vízsugárral is könnyedén letisztíthatók – nincs is kellemetlen szag az utastérben, érdemes megfigyelni, ha a fővárosban járunk.