Megértem a Postabontásban megjelent írás szerzőjének felháborodását: miután az utcánkban szeptemberben volt utoljára lomtalanítás, most nagyjából fél évet kellene várni a következőre. Viszont a tévénk a közelmúltban tönkrement, újat vásároltunk. Gondoltuk, a használhatatlan eszközt annak rendje és módja szerint elvisszük a hulladéklerakóba. Sajnos azonban minket is elküldtek azzal az indokkal, hogy a telep megtelt, nem tudják átvenni a kiszuperált készüléket. Ami viszonylag nagy méretű, tehát a lakásban nem tudjuk hova tenni. Ilyenkor mi a megoldás? Vigyem ki az erdő szélére, egy elhagyatott helyre, ahol senki nem veszi észre, hogy szabálytalanságot követek el? Vagy tegyem egyszerűen a társasházunk kukája mellé az éj leple alatt, és reménykedjek abban, hogy valaki majd csak elviszi onnan? Egyébként így már azt is értem, hogy a városban miért látni egyre gyakrabban lomokat a kukák mellett. Gondolom, hasonló okok miatt nem sikerült a lerakóban leadni, és így próbálnak megszabadulni a felesleges holmiktól az emberek. Csak azt remélem, hogy az illetékesek is látják, milyen nagyok a hiányosságok a hulladékkezelésben, és mihamarabb orvosolják a problémát!

