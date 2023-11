Pécs környékén autóztam sokat az elmúlt napokban. A termőföldeken nagyon sok helyen az aktuális ősz végi munkálatok zajlanak, nincs is ebben semmi különleges. Sajnos, azonban ennek eredménye nem csak a mezőgazdasági területeken, hanem az utakon is meglátszik. Miután voltak esőzések az elmúlt időszakban, a talaj felázott, a munkagépek sárban dolgoznak. Amit aztán az utakra hordanak a járművek, a hatalmas kerekeikkel. Hosszú métereken keresztül látható ennek a nyoma rengeteg helyen Baranya szerte. A megoldást nem tudom, hogy hogyan lehetne ennek elejét venni, vagy ha arra nincs lehetőség, akkor az utak folyamatos takarítását megvalósítani. Az azonban bizonyos, hogy ez pont annyira veszélyes, mintha jeges úton közlekedne az ember. Pláne most, hogy az első fagyok is megjelentek. Jó lenne, ha a mezőgazdasági tevékenységekben jártas szakemberek találnának valami megoldást, a közlekedés biztonságára tekintettel. Persze az ideális az lenne, ha ezek a hatalmas munkagépek - amelyek amúgy azért is gondot okoznak, mert jelentősen lassítják a forgalmat - kizárólag földutakon közlekednének. Lehet, hogy azok kiépítésén, illetve karbantartásán kellene jobban fáradozni.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.