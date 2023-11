A félelmem, hogy majd szanaszét fognak heverni ezek a járművek városszerte a járdákon, szerencsére nem igazolódott be. Eddig egyetlen hanyagul ott felejtett rollert se láttam. Viszont szabálytalanul közlekedőket igen. A minap is egy fiatal pár gurult az úttesten – a fiú hátul, a lány elöl. Nagy sebességgel haladtak, lefelé a lejtőn. Ha elesnek, annak következményei beláthatatlanok. Semmilyen védőfelszerelés nem volt a fiatalokon. A roller szerintem akkor is veszélyes, ha egyedül használja valaki. És tudtommal ketten nem közlekedhetnek vele. Jó lenne erről az ifjúságot is felvilágosítani!

