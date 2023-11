Szeptemberben kaptam értesítést arról, hogy a villanyórámat modernebbre cserélik - okosmérőt szerelnek fel. Tájékoztattak az időpontról is - a mérőcsere rendben, nagyjából fél óra alatt lezajlott. Zárójelben jegyzem meg: a vállalkozó Szigethalomról érkezett, amit nem nagyon értettem, hogy Pécsre miért onnan jön szakember, de gondoltam, biztos erre is van elfogadható magyarázat.

Megkaptam az adatlapot, amit gyakorlatilag olvasatlanul írtam alá, miután a papírtekercsre halványan nyomtatott információk szemüveggel is alig voltak láthatók. Ezen kívül a mérőeszközökről is kaptam írásos tájékoztatót, amit az apróbetűk miatt volt lehetetlen még nagyítóval is elolvasni. Sebaj, gondoltam rákeresek az interneten, és szerencsére meg is találtam ugyanezeket az információkat. Azt azonban, amire kíváncsi voltam, sajnos nem tudtam meg. A leírásból nem derült ki ugyanis, hogy az óraállást hogyan tudom megnézni. A régi mérőórára csak ránéztem, és láttam, miként alakul a fogyasztásom. Ezen az okoseszközön azonban ilyen adat nem látható. Van ugyan rajta egy "léptetés ki-be" gomb, de biztosra akartam menni, ezért felhívtam az ügyfélszolgálatot. Az ügyintéző kedves volt, és készséges, de segíteni nem tudott - azt mondta, felveszi a hibabejelentést. Holott én nem hibát jelentettem be, csak információt kértem volna. A távleolvasó portálon is próbálkoztam - ott azzal szembesültem, hogy a fiókom zárolva van, aminek okát nem tudom, a lényeg, hogy ez a tervem se vált be.

A fejlődést fontosnak tartom az élet minden területén. Így vagyok ezzel ebben az esteben is. Viszont, ha naprakész információk hiányában nem vagyok tisztában a fogyasztásommal, akkor nem is tudom azt kontrollálni. A régire csak ránéztem, láttam, hogy pörög az óra, még csak az ablakát se kellett kinyitni. A mostani okoseszköz ennél bonyolultabbnak tűnik, ami kevésbé fogyasztóbarát.

