Ahogy közeleg a karácsony, úgy lesz egyre nagyobb a csomagküldő szolgálatoknál a forgalom. Én is nézegetem már az ajándékokat, hogy kinek mi lenne a leginkább megfelelő, sőt, van, amit meg is rendeltem. A futárcégtől kaptam is e-mailen értesítést, hogy a küldemény hamarosan érkezik. Meglepetésemre azonban ugyanettől a cégtől - legalábbis látszólag - egy sms-t is kaptam, azzal a szöveggel, hogy a csomagra vámköltségek vonatkoznak, és kérik, hogy a kézbesítés megerősítéséhez látogassak el a megadott weboldalra. Elsőre, amikor elolvastam, majdnem bedőltem. Már majdnem kattintottam a linkre, amikor bevillant, hogy az lehetetlen, hogy vámköltség terhelje a küldeményt. Így az sms-t azonnal töröltem. Gondolom, ha megnyitom a linket, akkor a bankkártya adataimat kérték volna el, amivel aztán visszaélnek.