A Covid után helyreálló idegenforgalomban, vagy hétvégi rendezvények során azonban már nemcsak a dűlő lakosainak éjszakai kisegítő parkolási lehetőségének hiánya, hanem a nappali ellehetetlenülő parkolás is problémává vált. Az autók a keskeny út szélén állva egysávossá teszik a forgalmat, emiatt beszorulnak a közlekedők egy hosszú szakaszba, így nagy távolságot kell tolatni, néha több autónak is egymás után. A Makár-tanyáról kikanyarodók balesetveszélyt okoznak, néha hosszas torlódások alakulnak ki. Mindez néhány intoleráns tulajdonos miatt, akik a tehermentesítő parkoló zaját, ami hasznos közterület, nem tudják elfogadni. Egy többség akaratát képviselő önkormányzat miért nem képes a helyzetet egyszerűen megoldani a parkolót lezáró oszlopsor egy óra alatt történő eltávolításával? Miért kell ettől a képviselőtől tartani? Miért kell az amúgy is szűkös parkolást a többség kívánságával szemben korlátozni?

