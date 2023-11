Még szerencse, hogy a lombkupac egyszer elfogy. Ami viszont nem jelenti azt, hogy ki is tisztul a levegő. Hiszen a környéken vannak, akiknek a kéményéből is néha elképesztően büdös füst árad. Ők azok, akik minden kacatot, amit a tavalyi fűtési időszak óta összegyűjtöttek, most elégetnek. Nem törődve azzal, hogy mindez szabálytalan és tűzveszélyes.

