- Nagyon nagy szükség lenne az új vásárcsarnok mellett, az Ipari útnál egy fedett buszváróra, paddal. Akkor nem kellene például a Rózsadomb felé közlekedő járatokra várakozóknak ázni-fázni, ha esik az eső. Kedden is bőrig ázott sok utas. Ráadásul nincs semmilyen ülőalkalmatosság, így leülni nincs hova, és a csomagjainkat is kénytelenek vagyunk a koszos, sáros földre letenni. Ezen kívül a megállótól a buszpályaudvar felé vezető járda nyomvonalának megváltoztatása is indokolt lenne - a rövidebb utat választva egyenesen átvágva a zöldterületen közlekedik szinte mindenki. A kényelmesebb, sokak által már kitaposott út jól látszik, itt kellene járdát építeni - javasolta olvasónk.