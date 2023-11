Minden évben a rendőrség is felhívja a figyelmet arra, hogy az autók téli időjárási viszonyoknak megfelelő felszerelése balesetmegelőzés szempontjából mennyire fontos. Sokan mégis nyári gumikkal vágnak neki a télnek. Sajnos nekem is volt benne részem – a csúszós úton pár éve nekem koccant a mögöttem haladó, mert hiába fékezett, nem tudott megállni. Nyári gumi volt az autóján. Vannak országok, ahol az év meghatározott időszakában kötelező a téli gumi használata. Hiába nincsenek mostanában nagy telek hazánkban, de ettől függetlenül nálunk is célszerű lenne hasonló szigorítást bevezetni. Hiszen ha hó nincs is mostanában, de fagyok, nyirkos, csúszós utak azért jellemzők.

