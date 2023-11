Az online vásárlások egyre népszerűbbek – ha nem olvasnánk a hírekben, akkor is tudnánk, hiszen gombamód szaporodnak a csomagküldő cégek automatái városszerte, és ahogy közeleg a karácsony, a futárok száma is mintha folyamatosan emelkedne. Mindezzel nincs is különösebb probléma, csak akkor, ha a csomagszállító furgonja akadályozza a forgalmat.