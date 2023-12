Más országokban jól látható, nagyobb méretű tábla figyelmeztet a mozgójárdára, mozgólépcsőre lépés előtt, hogy a jobb oldalon álljunk: „Stand on the right!”De ne menjünk ennyire messze! Itthon is akad példa a szabályozásra. A Budapesti Közlekedési Zrt. üzletszabályzatában fogalmazza meg, hogy „A mozgólépcsőn lehetőleg a jobb oldalon kell utazni, és a bal oldalt szabadon kell hagyni a siető utasok számára.” Nem kellene mást tenni Pécsett sem, csak kitenni az erre figyelmeztető táblákat is. Legfeljebb az utasok szót vásárlókra kéne cserélni. Bizonyára a hangosbeszélő figyelemfelhívó használata is segítene!

V. J.