Itt a tél, a hideg, a csúszós utak. Gondoltam, beszerzem jó előre a gyógyszereimet: ha nagyon zordra fordulna az időjárás, ne kelljen azon aggódnom, hogy nem tudok kimozdulni otthonról, és elmenni a patikába.

A tervem az volt, hogy a három hónapra elegendő mennyiséget megvásárolom. Aminek nem is lenne semmi akadálya, ha a gyógyszertár kellőképpen felkészült lenne. A véralvadásgátlóból, amit rendszeresen szednem kell, mindössze egyetlen dobozzal tudtak csak adni. Nem tudom, hogy azért, hogy másnak is jusson, vagy azért, mert nem volt több belőle raktáron, de mindegy is. A lényeg, hogy a kért három helyett csak egy dobozzal kaptam.

A másik gyógyszer pedig, amit szintén rendszeresen szedek, egyáltalán nem volt készleten, csak megrendelni tudtam a készítményt. Persze mehettem volna másik patikákba is érdeklődni, de semmi garanciát nem láttam arra, hogy máshol nem ugyanilyen készlethiánnyal kell szembesülnöm.

A gyógyszertári alkalmazottak kedvesen kérték, hogy jöjjek majd vissza másnap. Én azonban jobban örültem volna, ha azonnal teljesíteni tudják a kérésem. Mert ezt várná el a beteg ettől a szolgáltatástól.

