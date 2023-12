Néhány, talán 6-7 utassal utazhatott a busz, amelyre felszálltam, és rögtön az első helyen ültem le. A Tettye utca előtt jeleztem a nyomógombbal a leszállási szándékomat, majd amint megálltunk, észleltem, hogy nem jött új felszálló, s az első ajtó most nem nyílt ki. Csak én szerettem volna leszállni, én pedig gyengélkedtem az elmúlt hetekben, így udvariasan megszólítottam a busz sofőrjét: „Elnézést, leszállhatnék most itt?”, mutattam az első ajtóra, amelynél ültem. Amikor nagy a tömeg és tolonganak a fel-, illetve leszálló utasok, az ember jobb, ha nem variál, gondoltam, de jelenleg igazán szellősen közlekedett a busz, késésben sem volt, illetve a forgalom is gyérnek mutatkozott az utazás időpontjában.

De a sofőr a halk megszólításra hangosan felhorkant, felém sem nézve fakadt ki:

A hátsó ajtókon kell leszállni, édes Istenem!

, fortyogott a Teremtőt emlegetve, indulatosan, elégedetlenségének hangot adva.

Látván, hogy nincs jó kedvében, erre inkább szó nélkül elindultam a középső ajtóhoz, majd eközben nagy kegyesen kinyitotta az első ajtót is, bár addigra már nem fordultam vissza…