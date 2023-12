Van azonban egy másik, kevésbé szívmelengető jelenség is ilyenkor, az ünnepeket megelőzően. Mert a kéregetők is sokkal többen vannak, mint az év egyéb időszakaiban. Ücsörögnek az üzletek bejáratainál, leszólítják a járókelőket, és pénzt kérnek. Ilyenkor, a karácsony közeledtével biztos, hogy sokkal nagyobb az adakozási kedv, és ezt sokan ki is használják. Mert amikor azt látom, hogy fiatal, életerős emberek kéregetnek, akkor mindig felmerül bennem a kérdés: miért nem keresnek munkát inkább maguknak? A Postabontásban nemrég olvastam, hogy valaki arra panaszkodott, hogy nincs, aki segítse, amikor a járdát le kell söpörni, vagy a havat el kell lapátolni. Régebben volt, aki ajánlkozott ezekre a munkákra, ma pedig már szinte senki nem vállalja. Talán azért, mert egyszerűbb a belvárost járva, vagy egy bolt bejáratához ülve kéregetni?!

Név és cím a szerkesztőségben