Valóban nagy boldogság ez minden pécsi autós számára. Úgy látszik, hogy a harácsolásból sosem elég. A parkolók nagy részén, egy óra alatt három-négy autó is megfordul, tehát óránként többször fizetnek az emberek feleslegesen pénzt a városnak. Azon kellene elgondolkodni inkább az illetékeseknek, hogy ha a parkolóövezetben vásárolok parkolójegyet, és a „megvásárolt” idő alatt egy másik helyen is megállok, akkor az érvényességi időn belül ott is legyen érvényes a parkolójegy. Ne parkolóhelyre, hanem időintervallumra szóljon az érvényesség!