Vajon tudunk még gyönyörködni abban, ami a miénk? Észrevesszük az emlékek felragyogását egymás arcán? Érezzük a készülődésben és a találkozásokban rejlő szépséget? Mert a legcsodásabb fényeket nem a karácsonyfán találjuk, hanem a körülötte játszó gyermekek szemében, szüleink mosolyában, a megbocsájtó szívek melegségében. Az angyalok sem a mennyből érkeznek: itt járnak köztünk, és nap mint nap a szeretet finom szikráit szórják embertársaikra.

A tevékeny mindennapok, az összefogás, a számtalan közös cél és élmény egész települést képes összetartani, élettel megtölteni – s varázsol puszta lakóhelyet otthonná. Ahogy a fenyőt is együtt varázsoltuk meseszéppé, úgy egymás életét is önmagunk átadásával, szívünk szeretetével ékesíthetjük fel. Ne csak süteményeinket, de hétköznapjainkat is édesítsük kedvességgel, fűszerezzük megértő türelemmel!

Fogjuk kézen szeretteinket, sétáljunk egyet a csillámlóan hideg, ünnepillatú utcákon, érezzük újra a létezés örömét, és járja át szívünket a szent­este titokzatos, varázsos atmoszférája! Fogjuk meg azok kezét is, akiknek az ünnep fényeivel egy időben szívük szorongása is felerősödik! Hiszen nincs nagyobb áldás a derűs békességnél, szebb ajándék az egymás felé nyújtott kéznél, sem nagyobb ünnep a létezés öröménél.



E gondolatok jegyében kívánok mindannyiunknak sikerekben, örömökben, szeretetben és jó egészségben gazdag új esztendőt!

Németh Norbert, Rózsafa polgármestere