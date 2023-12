Mi szükség erre? Drága is, környezetszennyező is, és az állatok szenvednek miatta. Nemcsak a kutyák, hanem a vadak is. A hang nélküli rakéták is pont olyan szépek, mint a puskaropogásra emlékeztető, elviselhetetlen zajt kibocsátók. Ha csak a hangtalan eszköz lenne engedélyezett, mindenkinek nyugodtabban telne az év utolsó napja. És akkor ott van még a sérülésveszély, mint nem elhanyagolható negatívum. Nem telik el úgy szilveszter, hogy valaki ne sérülne meg, vagy valami ne gyulladna ki a felelőtlen durrogtatás következtében.

És akkor egyetlen gondolat erejéig szeretnék visszakanyarodni a környezetvédelemre: a kerti égetés tilos, mert a füst szennyezi a levegőt. A szilveszterkor az égbe lőtt pirotechnikai eszközök pont ugyanezt teszik, csak nagyobb mennyiségben, egyszerre, hatalmas dózisban világszerte. Úgy gondolom, van itt némi ellentmondás.

