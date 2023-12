Így ha hazaér, akkor is ott várja a hely. Tulajdonképpen ezzel a módszerrel kisajátíthatók a parkolóhelyek, ami nem korrekt, hiszen e nélkül is úgy kell vadászni esténként a szabad placcot. A bicikliknek is kerékpártároló áll a rendelkezésére, a robogóknak is ki kellene jelölni egy-egy sarkot a parkolókban, ahol egymás mellett szépen sorakozhatnának ezek a járművek.

Név és cím a szerkesztőégben