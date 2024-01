A kukák fedelének lezárása jelentené a megoldást a varjak ellen, jelent meg az olvasói vélemény "kertvárosi" jeligével a DN sms rovatában. Egyrészt egyetértek a meglátással, de nem hiszek abban, hogy ha a társasházi gyűjtőedényeket mindig zárva tartjuk, akkor a varjak elköltöznek a környékről. Mert ott vannak a közterületeken keletkező hulladék gyűjtésére szolgáló szemetesek, amelyeknek nincs fedele. Így azok akkor is a varjak rendelkezésre állnak, ha a társasházakban lakók közül mindenki lelkiismeretesen lecsukja a saját gyűjtőedény fedelét. Ami persze akkor nem is nagyon lehetséges, ha a kuka dugig tele van - mert ilyen is előfordul.