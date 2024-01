Halloween és Valentin-nap. Szerintem ezek nem szólnak másról, mint arról, hogy valamivel fellendítsék az üzletek forgalmát. Előbbihez is rengeteg termék kapcsolódik, amit ősszel borsos áron sokan meg is vásárolnak. Nemcsak a jelmezekre gondolok, hanem mindenféle édesség, nassolni való, és italok is megjelentek az utóbbi években a kínálatban, kifejezetten a Halloween partyk szervezéséhez. Most februárt írunk, teát a Valentin-nap az aktuális, ami szerintem hasonlóképp a boltok forgalmának a fellendítéséről szól, semmi másról. Giccses áruféleségekbe botlani szinte mindenütt - kizártnak tartom, hogy ezeket mind el tudják adni. Ahogy még karácsony előtt a tököt formázó csokoládéktól próbálnak nyomott áron megszabadulni az üzletek, úgy, gondolom, hogy húsvétkor is majd a szívecskés holmikat fogjuk kerülgetni. Ez nem pazarlás?!

