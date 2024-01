– A Rákóczi úton a Konzumnál és a Hal térnél is fel van festve a zebra. Kedden délelőtt mégis meg kellett állnom a két gyalogátkelő közt autóval, mert egy korosabb hölgy úgy gondolta, hogy nem sétál el a zebrákig, hanem a buszról leszállva, annak háta mögül kikukkantva egyszerűen átsétál a másik oldalra. Nem törődve az autós forgalommal. Ha jól tudom, a buszon is be szokták mondani, hogy ne lépjünk le az úttestre a jármű mögül. Nem véletlen a figyelmeztetés. És a zebrák se véletlenül vannak felfestve. Javaslom a rendőrségnek a fokozottabb ellenőrzést – osztotta meg tapasztalatait előfizetőnk.