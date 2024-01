Olvasom a Postabontásban és az sms rovatban a boltokban kapható élelmiszerek minőségével kapcsolatos panaszokat. Sajnos csak csatlakozni tudok a kifogásokat megfogalmazókhoz. Leértékelt húsárut én már nem is nagyon merek venni, mert nekem is voltak sajnos negatív tapasztalataim. Amelyek alapján muszáj feltenni a kérdést: mióta jelenti azt az árcsökkentett termék fogalma, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlan? Egy példa: nem olyan régen csirkecombot szerettem volna az egyik hipermarketben vásárolni, de nem találtam a megszokott helyeken a húsos pultban. Az eladót megkérdeztem, van -e esetleg a raktárban, amire az volt a felelet, hogy ott nincs, de az árcsökkentett termékek között még látott néhány dobozzal. Megvettem - büdös volt, ehetetlen. Felbontás után azonnal vittem is vissza az üzletbe. És le is vontam a következtetést, miszerint az árcsökkentett termék ezek szerint nem azt jelenti, hogy még egy-két napig a minősége garantált, és biztonsággal fogyasztható, hanem azt, hogy az áru egyenesen a kukába való. Ha valaki emiatt ételmérgezést kap, annak ki lesz a felelőse? Senki?

A másik, amivel gyakran akad problémám, az a pékáru. Rendben van, és helyesnek is tartom, hogy puszta kézzel ne fogdossuk össze a péksüteményeket. Ha viszont csipeszt használunk, azzal az áru frissességét nem tudjuk ellenőrizni. Én mindig egy nejlonzacskót húzok a kezemre, és úgy válogatom ki a plexi mögé halmozott zsömléből a nekem leginkább tetszőt. Gyengéden próbálom kivenni, miközben az ujjaimmal kicsit megnyomogatom, ellenőrizve a frissességét. Mert ha a zsömle két napja ott szárad, akkor utána én azt hogy fogyasszam el? Hiszen kőkemény, és ha ráállnék, a nyolcvan kilómmal, akkor se nyomódna össze! És bizony jellemző gyakorlat, hogy a száradt pékárut összekeverik a frissel. Akinek szerencséje van, az utóbbit veszi ki, akinek nem, az az ehetetlent.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.