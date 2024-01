Hatalmas szemétkupac borítja a Nagy Lajos király útja 8. környékét, ami a ma reggeli erős szélnek köszönhetően még szét is terjedt, még a Móricz Zsigmond tér házai közé is. Nincs lomtalanítás, de ha lenne is, akkor sem ilyen formában kellene megszabadulnia a lakónak a felesleges holmijától. Az itt élők dühösek, hogy valaki ennyire igénytelen a környezetére. Ha legalább pár zsákba betette volna, akkor legalább nem hordta volna szét a szél az egészet a környéken.